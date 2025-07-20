التربية تعلن استحداث قسم الذكاء الاصطناعي بالتعليم المهني

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير التربية وافق على استحداث قسم ضمن تخصصات ، بشكل تجريبي في إعدادية واحدة جانب وأخرى في جانب ".وأضاف، أن "ذلك تمهيدًا لاعمام التجربة على مدارس كافة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل".