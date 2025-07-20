توجيهات حكومية بشأن تحويل جنس الأراضي الزراعية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة إجراءات تنفيذ (320 لسنة 2022)، الخاص بتحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى أراضٍ سكنية، وذلك بحضور عدد من المستشارين، والمسؤولين في أمانة ، والدوائر المعنية بعقارات الدولة".وثمن "جهود والعاملين فيها، وصولاً إلى إجراءات إصدار السندات للمواطنين الشاغلين وفق الضوابط والتعليمات، ووفق القرارات المرعيّة، بعد استكمال إجراءات إعداد التصاميم للمجمعات المأهولة بالسكّان، كما شهد الاجتماع استعراض المناطق التي اكتمل العمل على سنداتها، والمناطق التي لا تزال في طور الإجراءات".ووجّه رئيس "بتسهيل عملية إصدار وتسليم السندات، ووضع طرق ميسّرة لتسديد المبالغ وفق القانون، ودراسة إصدار قرارات ملحقة تنظم العملية".