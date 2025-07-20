رئيس مجلس بغداد لـ السومرية: احالة المحافظ الى التقاعد

– سياسي

اعلن رئيس ، اليوم الاحد، احالة المحافظ الى التقاعد.





وقال الحمداني لـ ، ان "المجلس عقد اليوم جلسة اعتيادية وصوت على احالة المحافظ الى التقاعد".