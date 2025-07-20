السامرائي يزور الأنبار لتعزيز الشراكة المجتمعية والسياسية

زار رئيس تحالف العزم ، لتعزيز الشراكة المجتمعية والسياسية في المحافظة.

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وقال تحالف العزم في بيان، "زار رئيس تحالف العزم، المهندس مضيف الملاحمة العام في ، دعماً للأستاذ الطلال، وبحضور الأستاذ الحماد، وعدد من قيادات التحالف".

وأضاف البيان "شارك في اللقاء جمعٌ كبير من شيوخ ووجهاء عشائر ، في تأكيد على وحدة الموقف ودعم الوطني المقبل، وتعزيز الشراكة المجتمعية والسياسية في المحافظة".