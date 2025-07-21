التربية تعلن إجراء تغيير شامل لمنهاج مادة الرياضيات للصف الرابع الإعدادي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، إن التغيير الكامل لمنهج الرياضيات جاء بهدف مواكبة التطور في مفردات المادة عالمياً، وضمان تقديم محتوى حديث يتماشى مع احتياجات الطلبة ومستوى المرحلة الإعدادية، مشيراً إلى أن العمل على المنهج الجديد اكتمل وسيتم اعتماده رسمياً مع بدء العام الدراسي الجديد.وأوضح السيد، أن بقية المناهج الدراسية لجميع المراحل لم تشهد تغييرات جذرية، باستثناء بعض التعديلات والتنقيحات الطفيفة التي طالت مادة أو اثنتين في كل مرحلة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتحديث المحتوى بشكل تدريجي ومدروس.