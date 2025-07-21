الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق البصرة

وذكر بيان للمديرية، ورد لـ ، أنه "بمهنية عالية وسرعة استجابة، تمكنت فرق الدفاع المدني في من اخماد حادث حريق اندلع في أحد البساتين شمال المحافظة".وأضاف البيان، أن "فرق المديرية باشرت فور وصولها لموقع الحادث الذي اندلع في أحد بساتين منطقة الجري في قضاء شمالي البصرة، ومازالت تكافح الحريق والسيطرة عليه وعدم انتشاره إلى البساتين الأخرى".وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق كبير بأشجار في قضاء الصادق بمحافظة البصرة.وقال المصدر لـ نيوز، إن "حريقاً هائلاً التهم عدد من أشجار النخيل في الچري وابو غريب بقضاء الصادق شمال ".وأضاف، أن "سيارات الإطفاء تحاول اخماد النيران لكن دون جدوى".