في تركيا.. فتى عراقي غرق أمام عائلته

وكان الضحية برفقة عائلته في منطقة "صابانجا" السياحية قرب إسطنبول في غرب البلاد، عندما نزلوا سويةً إلى وشهيرة في المنطقة.وقالت وسائل إعلام تركية، إن "مياه البحيرة بدأت سحب الفتى ووالدته وأخوته، ليتدخل المارة والمتواجدون في المكان عبر سلسلة بشرية وسحبوا الجميع باستثناء الضحية".وسحبت المياه الضحية واختفى قبل أن تعثر عليه فرق الإنقاذ على بعد عشرة أمتار من مكان غرقه، ويتم نقله للمستشفى، لكن جهود الأطباء في إنقاذ حياة الفتى باءت بالفشل، وأعلنوا وفاته، لتبدأ الشرطة تحقيقاتها في الحادثة".وتنظم شركات السياحة في المنطقة جولات بالقوارب والألعاب المائية والتقاط الصور، لكنها تحذر الزبائن على الدوام من السباحة في البحيرة غير المجهزة بوسائل السلامة والأمان، لكن تلك التحذيرات لا تمنع تسجيل حوادث غرق كل عام.