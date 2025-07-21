تصريح جديد من المرور عن الكاميرات والرادارات

وقال مدير شعبة الإعلام بالمديرية العقيد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، ان " المراقبة والرادارات واستخدام التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل كبير في تخفيف الزحامات والسيطرة على المخالفات المرورية في شوارع العاصمة ".وأضاف، أن "كاميرات المراقبة ساعدت أيضًا رجال المرور في تنظيم حركة السير بشكل كبير، وأسهمت في تقليل المخالفات المرورية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس فاعلية هذه الإجراءات في تحسين واقع المرور".وذكر ان "الرادارات على الطرق الخارجية، أسهمت بانخفاض في نسب الحوادث المرورية في الطرق الخارجية بعد نصب واستخدام الرادارات ومحددات السرعة، لا سيما الطرق الخارجية التي تربط المحافظات الشمالية والجنوبية، حيث أسهمت هذا الأجهزة في ضبط ومراقبة الطرق، وأيضًا في تقليل الحوادث المرورية".وأكد، أن " تولي اهتمامًا كبيرًا في نشر الثقافة والوعي بضرورة الالتزام بقانون المرور بين المجتمع، من خلال إقامة ندوات وورش توعوية داخل المدارس والجامعات، بالتعاون مع قسم العلاقات العليا والإعلام في العامة".