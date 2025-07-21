قرار حكومي يخص الرمز الوظيفي الخاص بالتعيينات

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، محي ، اجرى برفقة اعضاء المجلس وأحمد عودة ، زيارة إلى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في ، وكان في استقبالهم مدير عام الدائرة حازم باقر آل علي الخزعلي".وأضاف ان "هدف الزيارة إلى عرض الآلية الإلكترونية المعتمدة في التعامل مع حملة الشهادات العليا خارج ، بما يسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات التقديم وتقليل الزخم على دائرة البعثات"، مشيرا الى انه "جرى خلال اللقاء عرض الآلية الجديدة، اذ سيتم تشكيل مراكز تقديم في الجامعات تتولى عملية ادخال بيانات المتقدمين لحملة الشهادات العليا من خارج العراق ومليء الاستمارة الورقية، بما يسهم في تسريع إجراءات منح الوظيفي (الكود)".