لماذا تزايدت اعداد الإصابات بالحمى النزفية؟

فيما ذكرت العالمية ان "الحمى النزفية تنتقل إلى البشر إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".فيما عزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى "فرضيات" عدة، مشيرا إلى "غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد-19، ما أدّى إلى تنامي أعداد الحشرات".