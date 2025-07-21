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لماذا تزايدت اعداد الإصابات بالحمى النزفية؟
محليات
2025-07-21 | 14:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
433 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة الصحة العراقية
، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بالحمى النزفية منذ مطلع 2025 إلى 30 من بين 231 إصابة مؤكّدة، داعية إلى احترام إجراءات النظافة العامة عند التعامل مع المواشي إذ تساهم بانتقال هذا المرض الفيروسي.
فيما ذكرت
منظمة الصحة
العالمية ان "الحمى النزفية تنتقل إلى البشر إمّا عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".
فيما عزا مسؤول في المنظمة حينها ارتفاع عدد الإصابات إلى "فرضيات" عدة، مشيرا إلى "غياب حملات التعقيم التي أجرتها السلطات للحيوانات خلال عامي 2020 و2021، بسبب الإغلاق المرتبط بانتشار وباء كوفيد-19، ما أدّى إلى تنامي أعداد الحشرات".
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