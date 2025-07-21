اعتصام أمام مجلس محافظة واسط (فيديو)

ونصبت أمام مبنى المجلس سرادق للعزاء، كما تم نصب الخيام والبدء بالاعتصام.

وشهدت مدينة بمحافظة ، فجر الخميس (17 تموز 2025)، اندلاع حريق وقع في أحد الأسواق التجارية وأسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح.