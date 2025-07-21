في كربلاء.. تنويه بقطع الماء عن 16 حياً

أعلنت مديرية ماء ، الاثنين، أنها ستقطع الماء عن 16 حياً بعد حدوث كسر مفاجئ في أنبوب.

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وقالت المديرية في بيان، "نظراً لحدوث كسر مفاجئ في الأنبوب المغذي لمحطة الخزانات الجنوبية (قطر ٩٠٠ ملم)، سيتم قطع الماء عن الأحياء التالية، ، النضال، المعلمين، الحر، العامل، ، الأطباء، ، الفارس وملحقه".

كما شمل القطع بحسب بيان المديرية أحياء "رمضان، التعليب، الموظفين، ضباط الموظفين، التحدي، الصمود، السلام"، مشيرة الى أنه "سيُعاد ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة".