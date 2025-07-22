أكثر من 45 ألف مستفيد خارج برنامج الحماية الاجتماعية

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تحويل المستفيدين من متلقين للإعانة إلى أفراد منتجين مندمجين في سوق العمل".وبيّن خوام أن "العدد الأكبر من هؤلاء تم تعيينهم بصفة عقود في ، وبلغ عددهم 31 ألف شخص، بينما تم تعيين 850 آخرين عن طريق ، في حين جرى تخريج ثلاثة آلاف و64 مستفيداً كحراس إصلاحيين ضمن عقود وزارة العدل. كما أشار إلى أن آلاف و500 مستفيد تم تسجيلهم في قاعدة بيانات دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، إذ استفاد عدد منهم من قروض ميسّرة، بينما حصل آخرون على وظائف في القطاع الخاص. وأضاف أن 2500 مستفيد تم تعيينهم ضمن ملاك ".وأكد خوام أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة في تقليص أعداد المعتمدين على شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال توفير فرص العمل وإعادة التأهيل"، مشيراً إلى أن "عدد الأسر المشمولة حالياً برواتب الحماية الاجتماعية في والمحافظات تجاوز مليوني أسرة".