شروط السلامة تصل الى الزوارق النهرية

وذكر مدير للوزارة ميثم بتصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "الحملة تتضمن التأكد من توفر وسائل السلامة والأمان، ومن حيازة العاملين فيها لإجازات ممارسة المهنة لحماية المواطنين خلال الرحلات النهرية".وتابع، أن "هناك لجانا ميدانية تابعة للشركة العامة للنقل البحري ستقوم بالتحري عن شروط السلامة والأمان في تلك الزوارق، منوها بأنه "في حال رصد أي مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين حفاظاً على أرواح المواطنين".وبين الصافي، أن "الزوارق المعتمدة من قبل للنقل البحري في مشروع التكسي النهري في والمحافظات، جميعها تتمتع بشروط الأمان والسلامة العامة، وتدار من قبل ملاكات متخصصة بهذا المجال، وتتم صيانتها بشكل دوري، وهي ملتزمة بشروط السلامة العامة".