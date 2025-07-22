عطلة في المدارس خلال هذه الفترة (وثيقة)

– محلي

بناء على طلب من المفوضية، قررت تعطيل الدوام الرسمي لأكثر من أسبوع خلال العام الدراسي المقبل 2025 - 2026 وذلك بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل من العام الحالي.

وتضمن القرار "تسليم المدارس المتخذة كمراكز اقتراع إلى اعتبارا من الخامس من شهر تشرين الثاني الى الـ13 من الشهر نفسه لغرض إجراء عمليات الصيانة الضرورية، وربط الكاميرات وخزن مواد الاقتراع.

