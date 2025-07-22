ميسان.. السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون لمدان ببيع طفلين

وقال المصدر لـ ، إن "محكمة جنايات حكمت على مدان بقضايا الاتجار بالبشر وبيع الاطفال لمدة خمسة سنوات وشهر وغرامة مالية مقدارها خمسة عشر مليون دينار عراقي عن بيع الطفل الأول، وخمسة سنوات وشهر وغرامة مالية خمسة عشر مليون دينار عراقي عن بيع الطفل الثاني".وأضاف، أن "المدان تم القبض عليه في وقت سابق من قبل الاتجار بالبشر في ميسان".