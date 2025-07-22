السوداني يوجه بعقد اجتماع طارئ للمحافظين بعد فاجعة الكوت

وذكر بيان لمكتبه،"في ضوء نتائج التحقيق الخاصة بحادثة الحريق الأليم في مدينة ، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة التحقيقية، وما جرى عرضه في جلسة اليوم الثلاثاء، وجّه رئيس بما يأتي:1. تتولّى لمجلس الوزراء تقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدّة أقصاها شهر واحد.2. عقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء؛ الداخلية، والصحّة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية.3. متابعة الأجهزة المعنية تنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني".