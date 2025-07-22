حريق داخل مول في أربيل.. والدفاع المدني تكافح

وقال المصدر لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مرآب فاملي مول في ".وأضاف، أنه "تم اخلاء جميع الموظفين والمتبضعين دون تسجيل اي خسائر بشرية".وتابع، أن "الحادث اندلع في الجهة القريبة من السينما نتيجة تماس كهربائي".