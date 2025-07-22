ضبط معدات وأدوات طبية مخالفة في ديالى

أعلنت ، الثلاثاء، عن ضبط معدات وأدوات طبية مخالفة في .

وقات الهيئة في بيان،"تمكنت كوادرنا المتواجدة قي سيطرة (باوه محمود) من ضبط عجلة مخالفة للضوابط والتعليمات تحمل معدات وادوات طبية بدون اوراق رسمية وعدم وجود موافقة ".

وأضاف البيان أن العجلة تضم "٥٥ كارتون جهاز ضغط زئبقي، ٤٩ كارتون عكازات، ٢٤ كارتون كلاص حجامة، ١٢ كارتون ابر وخز بالدم، ٣٠ كارتون كابسة عمليات"، مشيرا الى أنه "تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الامن الوطني وباسناد من شرطة ".