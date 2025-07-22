بالصور في البصرة.. تظاهرة احتجاجا على ملوحة المياه

تظاهر العشرات من المواطنين في احتجاجا على ملوحة المياه.

وخرج العشرات من اهالي منطقة القبلة احتجاجا على شح وملوحة المياه في ظل عدم وجود حلول آنية لمعالجة هذه الأزمة. أدناه صور بعدسة ..