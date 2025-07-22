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وزير الداخلية يعلن جاهزية خطة زيارة الأربعين
محليات
2025-07-22 | 16:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
58 شوهد
أعلن وزير الداخلية
عبد الأمير الشمري
، الثلاثاء، جاهزية خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرا الى أن القطعات الأمنية ستشرع بتطبيق الخطة اعتبارًا من اليوم الأول من شهر صفر.
وقالت الداخلية في بيان، "ترأس
وزير الداخلية
، رئيس
اللجنة الأمنية
للزيارات المليونية
عبد الأمير الشمري
، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مقر
قيادة عمليات بغداد
، بحضور رئيس اللجنة الخدمية، وقائد
القوات البرية
، ووكيل
وزارة الداخلية
لشؤون الشرطة، وقائد عمليات
بغداد
، وعدد من ضباط
قيادة العمليات المشتركة
والقادة الأمنيين في جانبي
الكرخ
والرصافة
، وقادة الفرق، ومدراء الدوائر الاستخبارية والحشد الشعبي في العاصمة، لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".
وأكد الشمري على "توفير أفضل الخدمات للزائرين، وتنفيذ الخطة المرورية حرفيًا، والعمل على تنسيق الجهود بين جميع القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب"، مشددًا على توفير ونشر عجلات الإسعاف والدفاع المدني".
وأشار إلى "تعزيز المحافظات التي ستكون ممرًا للزائرين بعجلات سونار ومفارز K9"، مضيفاً أن "القطعات الأمنية ستشرع، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر صفر بتطبيق الخطة".
وبين وزير الداخلية أن "الخطة التنظيمية لزيارة الأربعين، الخاصة بالعاصمة بغداد، جاهزة بشكل نهائي"، مؤكدًا على "تنظيم آلية تواجد المواكب الحسينية، وعدم السماح للعجلات بالسير في الطرق المخصصة للزائرين، وتجنب
الفوضى
في ساحات النقل، وتنظيم الأماكن المخصصة للعبور لتجنب وقوع الحوادث المرورية".
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