وزير الداخلية يعلن جاهزية خطة زيارة الأربعين

، الثلاثاء، جاهزية خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مشيرا الى أن القطعات الأمنية ستشرع بتطبيق الخطة اعتبارًا من اليوم الأول من شهر صفر.

وقالت الداخلية في بيان، "ترأس ، رئيس للزيارات المليونية ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا في مقر ، بحضور رئيس اللجنة الخدمية، وقائد ، ووكيل لشؤون الشرطة، وقائد عمليات ، وعدد من ضباط والقادة الأمنيين في جانبي ، وقادة الفرق، ومدراء الدوائر الاستخبارية والحشد الشعبي في العاصمة، لمناقشة تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وأكد الشمري على "توفير أفضل الخدمات للزائرين، وتنفيذ الخطة المرورية حرفيًا، والعمل على تنسيق الجهود بين جميع القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب"، مشددًا على توفير ونشر عجلات الإسعاف والدفاع المدني".

وأشار إلى "تعزيز المحافظات التي ستكون ممرًا للزائرين بعجلات سونار ومفارز K9"، مضيفاً أن "القطعات الأمنية ستشرع، اعتبارًا من اليوم الأول من شهر صفر بتطبيق الخطة".



وبين وزير الداخلية أن "الخطة التنظيمية لزيارة الأربعين، الخاصة بالعاصمة بغداد، جاهزة بشكل نهائي"، مؤكدًا على "تنظيم آلية تواجد المواكب الحسينية، وعدم السماح للعجلات بالسير في الطرق المخصصة للزائرين، وتجنب في ساحات النقل، وتنظيم الأماكن المخصصة للعبور لتجنب وقوع الحوادث المرورية".