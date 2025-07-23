انخفاض معدلات الإخلاء الطبي للخارج بنسبة 80% في العراق

وقال مدير قسم الاستقدام والإخلاء الطبي في الوزارة، الدكتور الطباطبائي، إن نسبة الاستقدام للعلاج داخل بلغت 80 %، مقابل 20 % فقط لحالات الإخلاء الطبي التي حُصرت بالحالات النادرة والمعقدة، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف، أن الفرق الطبية التي تم استقدامها توزعت جنسياتها بين الهند وتركيا وروسيا وسويسرا وبريطانيا وأميركا، وأجرت عمليات دقيقة في اختصاصات متعددة شملت تشوهات قلب الأطفال، وتعديل العمود الفقري، وزراعة القرنية، وجراحة كسور الأطفال، إضافة إلى العلاج الإشعاعي للأورام وتنظيم أجهزة الأشعة الحديثة، فضلاً عن زراعة النخاع ونخاع .وأوضح، أن الوزارة ركزت على تقليل نسبة الإخلاء الطبي الخارجي، ليقتصر على الحالات المستعصية التي تتطلب تقنيات غير متوفرة محلياً، مشيراً إلى أن نحو 900 حالة فقط تم إخلاؤها إلى مستشفيات في والهند ومصر خلال الفترة ذاتها.وتابع أن وزراعة نخاع العظم استقدم فرقاً أجنبية لتقديم خدمات متكاملة للمصابين، تشمل المطابقة الجينية، واستنباط الخلايا، ومعالجات ما قبل زراعة النخاع، ضمن منظومة علاجية متطورة تقدم مجاناً للمريض باستثناء كلفة العملية، مع استمرار إشراف الفرق على الحالة لحين مغادرتها المستشفى.وأشار الطباطبائي إلى أن الظروف المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية في وأوروبا أثرت في إمكانية الإخلاء الطبي إلى تلك الدول، ما دفع الوزارة إلى تعزيز استقدام الفرق الطبية لتقليل التكاليف.