العمل تعلن بدء صرف المنحة الجامعية

أعلنت والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرة بصرف المنحة الطلابية المخصصة لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية والمسجلين في الجامعات العراقية بالتنسيق مع .وقال وزير العمل في بيان ورد لـ ، أن "الوحدات الحسابية في الجامعات الحكومية باشرت فعلياً بتمويل وصرف مبالغ المنحة، التي تصل إلى 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس، و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)"، مبيناً أن "عملية الصرف تشمل أثراً رجعياً، وتتم وفقاً لمؤشرات الحضور والتزام الطلبة بالدوام الرسمي".من جانبه، أشار رئيس الهيئة الى أن "الوزارة سبق أن زودت الجامعات بقاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء الطلبة المشمولين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان شمول المستحقين الفعليين، وفقاً للضوابط المعتمدة".