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العمل تعلن بدء صرف المنحة الجامعية
محليات
2025-07-23 | 05:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
310 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء صرف المنحة الجامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية.
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مباشرة
هيئة الحماية الاجتماعية
بصرف المنحة الطلابية المخصصة لأبناء الأسر المستفيدة من الحماية الاجتماعية والمسجلين في الجامعات العراقية بالتنسيق مع
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
.
وقال وزير العمل
أحمد الأسدي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "الوحدات الحسابية في الجامعات الحكومية باشرت فعلياً بتمويل وصرف مبالغ المنحة، التي تصل إلى 100 ألف دينار لطلبة البكالوريوس، و150 ألف دينار لطلبة الدراسات العليا (الماجستير، والدكتوراه)"، مبيناً أن "عملية الصرف تشمل أثراً رجعياً، وتتم وفقاً لمؤشرات الحضور والتزام الطلبة بالدوام الرسمي".
من جانبه، أشار رئيس الهيئة
أحمد الموسوي
الى أن "الوزارة سبق أن زودت الجامعات بقاعدة بيانات دقيقة تضم أسماء الطلبة المشمولين، بهدف تسهيل الإجراءات وضمان شمول المستحقين الفعليين، وفقاً للضوابط المعتمدة".
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