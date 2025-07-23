مجلس الخدمة يعلن آلية توزيع الرمز الوظيفي (Code) للأوائل وحملة الشهادات العليا

– محليات



أعلن ، اليوم الاربعاء، عن الآلية المعتمدة لتوزيع الوظيفي (Code) الخاص بالأوائل وحملة الشهادات العليا، في خطوة تمثل تطوراً مهماً نحو استكمال إجراءات تعيين هذه الشرائح المستحقة.

وبحسب بيان المجلس، فإن الآلية المعتمدة ادناه: من خارج :

