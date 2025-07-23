من قلب بابل: سارة أحمد فرحان تتصدر نتائج السادس الإعدادي وتُتوج من الأوائل (فيديو)

يُعد هذا المعدل رقماً قياسياً يعكس تفوق سارة البارز وجهدها المتواصل، لتصبح بذلك من الأوائل على مستوى في هذا العام الدراسي. وقد لاقى هذا الإنجاز فرحة عارمة في مدينتها القاسم، ومحافظة عموماً، التي تحتفي بنبوغ أبنائها.تُقدم سارة نموذجاً مشرفاً للطلبة العراقيين، وتلهم جيلاً كاملاً نحو والإبداع في مسيرتهم التعليمية.