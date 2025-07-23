التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة القرآن الكريم

ويبدأ التقديم اعتبارا من الأربعاء الموافق 2025/7/23 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة () ويستمر إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاحد 2025//8/24، بحسب بيان للوزارة.ويشمل التقديم الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل كافة والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية 2025/2024 بفروعها وتخصصاتها كافة من حفظة كاملاً.وتدعو الوزارة – بحسب البيان - المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة والبحث العلمي لإعلان نتائج اختبار الطلبة من حفظة القران الكريم المرسلة من لجنة مختصة تضم حكاما دوليين يتولون الاختبار في المواقع المؤشرة الآتية:1- لعلوم القرآن في بغداد/شارع فلسطين/بالقرب من لاختبار الطلبة من محافظات (بغداد، ، ، ، ديالى) (للذكور والإناث).2-دار القرآن الكريم في لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الإناث)3-معهد القران الكريم التابع للعتبة في النجف الأشرف لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الذكور).جدير بالذكر أن قناة حفظة القرآن الكريم تتضمن امتيازا بتخفيض الاجور الدراسية للطلبة من حفظة القرآن الكريم المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص بنسبة (30%) وتخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية، فضلا عن أعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة ضمن قناة التعليم الجامعي من الأجور الدراسية بعد أن يتم إجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية من قبل للتأكد من استمرار حفظ الطالب للقرآن الكريم كاملاً فيما يشمل الامتياز تخصيص نسبة (2%) من مقاعد المركزي وبمعدل أقل من (3 درجات) من الحد الأدنى للقبول المركزي للسنة الدراسية 2026/2025 في التخصصات كافة بعد أن يتم فتح الاستمارة الالكترونية امام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2025/2024 لتثبيت خياراتهم.دليل التقديم: