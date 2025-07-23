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التعليم تعلن إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة القرآن الكريم
محليات
2025-07-23 | 08:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
36 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
، إطلاق بوابة التقديم الإلكتروني إلى قناة حفظة
القرآن الكريم
من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها وتخصصاتها كافة.
ويبدأ التقديم اعتبارا من الأربعاء الموافق 2025/7/23 عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (
اضغط هنا
) ويستمر إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الاحد 2025//8/24، بحسب بيان للوزارة.
ويشمل التقديم الطلبة المستمرين بالدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل كافة والطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية 2025/2024 بفروعها وتخصصاتها كافة من حفظة
القرآن الكريم
كاملاً.
وتدعو الوزارة – بحسب البيان - المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة
التعليم العالي
والبحث العلمي لإعلان نتائج اختبار الطلبة من حفظة القران الكريم المرسلة من لجنة مختصة تضم حكاما دوليين يتولون الاختبار في المواقع المؤشرة الآتية:
1-
المركز الوطني
لعلوم القرآن في بغداد/شارع فلسطين/بالقرب من
النادي التركماني
لاختبار الطلبة من محافظات (بغداد،
صلاح الدين
،
نينوى
،
كركوك
، ديالى) (للذكور والإناث).
2-دار القرآن الكريم في
كربلاء
المقدسة
لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الإناث)
3-معهد القران الكريم التابع للعتبة
العباسية
في النجف الأشرف لاختبار الطلبة من محافظات الوسط والجنوب (الذكور).
جدير بالذكر أن قناة حفظة القرآن الكريم تتضمن امتيازا بتخفيض الاجور الدراسية للطلبة من حفظة القرآن الكريم المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص بنسبة (30%) وتخفيض الأجور الدراسية بنسبة (50%) للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية، فضلا عن أعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة ضمن قناة التعليم الجامعي
الأهلي
من الأجور الدراسية بعد أن يتم إجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية من قبل
اللجنة المختصة
للتأكد من استمرار حفظ الطالب للقرآن الكريم كاملاً فيما يشمل الامتياز تخصيص نسبة (2%) من مقاعد
القبول
المركزي وبمعدل أقل من (3 درجات) من الحد الأدنى للقبول المركزي للسنة الدراسية 2026/2025 في التخصصات كافة بعد أن يتم فتح الاستمارة الالكترونية امام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2025/2024 لتثبيت خياراتهم.
دليل التقديم:
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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النادي التركماني
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