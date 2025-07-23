تحذيرات هامة للعراقيين.. تناولوا السوائل فورا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "درجات الحرارة العظمى سجلت لهذا اليوم عند الساعة الثالثة ظهرًا، وهي تُعدّ أعلى تُسجَّل خلال 24 ساعة، وتعكس شدة تأثير الإشعاع الشمسي وامتداد المنخفضات السطحية في هذا الوقت من السنة".وأضافت ان "درجة الحرارة المحسوسة فهي التي يشعر بها الإنسان فعليًا، ولا تتطابق دائمًا مع الدرجة المسجلة، حيث تتأثر بعوامل عدّة أبرزها نسبة الرطوبة في الهواء، فكلما ارتفعت الرطوبة زادت الإحساس بالحرارة، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو خلال موجات الرطوبة الصيفية".وحذرت الهيئة "المواطنين الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وعدم العمل تحت اشعة الشمس في مثل هكذا ارتفاع في درجات الحرارة لما يسببه من اغماء واعياء، فضلاً عن تناول كميات منالماء لتعويض فقدان الجسم للسوائل".