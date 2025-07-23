مجلس واسط ينتخب محافظا بديلا عن المياحي

وقال علي السليمون في بيان ورد لـ ، انه "تم اليوم عقد جلسة طارئة بحضور المحافظ لمناقشة تداعيات الحريق المؤلم".وأضاف ان "المحافظ قدم استقالته احتراماً لدماء الشهداء وحرصاً على استقرار المحافظة، وتم قبولها بالأغلبية"، مشيرا الى انه "لعدم إدخال في فراغ إداري، تم انتخاب هادي مجيد كزار محافظاً بالأغلبية أيضاً".