في ميسان.. وقفة تضامنية دعما لغزة (صور)

وقال مراسل ان "عدد من أبناء نظموا اليوم وقفة احتجاجية امام مبنى للمحافظة دعما لغزة وقفة تضامنية امام مبنى للمحافظة دعما لغزة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، دعما لابناء ".وأضاف ان "منظمي الوقفة طالبوا الحكومة بالتدخل لدى الحكومة المصرية لتيسير إيصال المساعدات الغذائية والعلاجات الضرورية التي تدفع عن أهلنا في غزة شبح ".