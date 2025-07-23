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في ميسان.. وقفة تضامنية دعما لغزة (صور)

محليات

2025-07-23 | 11:22
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في ميسان.. وقفة تضامنية دعما لغزة (صور)
60 شوهد

السومرية نيوز – محلي
نظم عدد من أبناء محافظة ميسان، اليوم الاحد، وقفة تضامنية دعما لاهالي غزة.

وقال مراسل السومرية نيوز ان "عدد من أبناء محافظة ميسان نظموا اليوم وقفة احتجاجية امام مبنى للمحافظة دعما لغزة وقفة تضامنية امام مبنى للمحافظة دعما لغزة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، دعما لابناء غزة".
وأضاف ان "منظمي الوقفة طالبوا الحكومة بالتدخل لدى الحكومة المصرية لتيسير إيصال المساعدات الغذائية والعلاجات الضرورية التي تدفع عن أهلنا في غزة شبح الموت".
 

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