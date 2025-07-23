بدء إجراءات تحويل 7 مناطق زراعية في بغداد الى سكنية

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أمانة تواصل أعمالها في معالجة ملف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية"، مشيرًا إلى أن "المناطق المنتظمة كانت لها أولوية في العمل، وقد جرى التعامل مع مشكلاتها بشكل مباشر لتسهيل إصدار السندات الخاصة بها".وأوضح الجنديل، أن "غالبية المناطق في بغداد المشمولة بالقرار هي مناطق منتظمة"، موضحا أن "بعض المناطق العشوائية لا تزال قيد الدراسة، وهناك حلول مطروحة لها سيتم تنفيذها في الوقت المناسب".وبين الجنديل، أن "أمانة بغداد تمتلك حصة مكونة من 12 قطعة أرض (منطقة)، وقد تم الانتهاء من إعادة فرز 7 قطع منها، وإرسال بياناتها إلى دائرة تمهيدا لإصدار سندات الملكية"، مؤكدا "وجود متابعة مباشرة لهذا الملف من خلال اللجان المختصة داخل أمانة بغداد".وبين انه "تم، حتى تاريخ اليوم استلام سندات ملكية لقطعتين من هذه الأراضي داخل العاصمة".وأجاز رقم 320 لسنة 2022 لأمانة بغداد (والمحافظات حسب الصلاحيات) تحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمشغولة فعلياً إلى أراضٍ سكنية، وتسليمها للساكنين عليها ضمن شروط وضوابط معينة.