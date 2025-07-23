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أبو علي العسكري مغردا: التيار الصدري وسرايا السلام هم الأقرب الينا
محليات
2025-07-23 | 13:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
273 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن المسؤول الأمني لكتائب
حزب الله
في
العراق
،
أبو علي العسكري
، اليوم الأربعاء، ان التيار الصدري وسرايا السلام هم الأقرب للحزب.
وقال العسكري بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "ونحن نعيش في أيام محرم الحرام، نستمد منها قيم
الثورة
والمقاومة في وجه الطغيان، فهذه الأيام ليست موسما للدموع فقط، بل هي مدارس نتعلم منها أن الإخاء بين المؤمنين ليس مجرد شعار يرفع، بل دم يسري في عروق الأمة ويتفلفل في كيانها".
وأضاف ان "الروح الحسينية ليست ميراثا ننتسب إليه فحسب، بل هي أمانة عظيمة نحملها على عاتقنا لتوحيد الموقف والمصير، وجعلها منارا تهدي طريق الحق والثبات في مواجهة الظلم"، موضحا "اننا نشير إلى الآتي:
أولا : نأسف لانسياق البعض خلف قنوات الفتنة، والتي حرفت القول بمن نقصد بقضية السلاح، فتارة تنسبها إلى الأخ الكبير المؤتمن الشيخ
عبد المهدي الكربلائي
(أعزه الله) وأخرى تنسبها إلى السيد
مقتدى الصدر
(حفظه الله) والذي لم نر منه كتنظيم كتائب
حزب الله
غير الود والإخوة، وإن اختلفنا بالتفاصيل، والجميع يعلم أن الإخوة بالتيار الصدري وسرايا السلام هم الأقرب إلينا، وممن نحسن
الظن بهم.
ثانيا: اتفاق المقاومة الإسلامية في
العراق
مع السيد
رئيس الوزراء
بخصوص انسحاب الأعداء الأمريكان من العراق لم يتبق عليه سوى شهرين ولم نلحظ إلى حد الآن تغييرا على وضع هذه القوات المحتلة، وعليه أن يلتزم بما اتفقنا عليه من إخراجهم أولاً من
العمليات المشتركة
، والمطار، وعين الأسد، وسحب طيرانهم بكل أنواعه من سماء العراق. أعطيناه فرصة كافية وزيادة، ويجب
الالتزام بها، وإلا سيكون لنا رأي آخر.
ثالثا: هناك تسرب من بعض العراقيين من المناطق الغربية إلى
سوريا
تحت عنوان (الفزعة) لنظام الجولاني الإجرامي، وإن كانت الحالات محدودة، ولكن يجب أن تراقب من قبل
الأجهزة الأمنية
حتى لا تصبح حالة شائعة.
رابعا: إن محاولة تكميم أفواه أصحاب الرأي ستبوء بالفشل الذريع، بل ستنقلب على من يسعى إلى فرضها، لا سيما من يفتقر منهم إلى الرؤية العميقة.
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