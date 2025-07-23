بالصور.. إزالة كتل كونكريتية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها "باشرت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة "بالسفارة " الكائنة في شارع الاميرات ضمن منطقة " " بجانب ، ونقلها الى "موقع الرزم" خارج حدود العاصمة".وأضاف ان "ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة واستكمالاً لواجبات الجهد الهندسي لقيادة العمليات بهدف تقليل الزخم المروري والتخفيف عن كاهل المواطنين ومن أجل اجمل وخالية من الكتل الكونكريتية".