طقس العراق يؤشر جمعة خمسينية في عدد من المحافظات

وقال الهيئة في بيان لها إن "غداً الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبينة ان "يوم السبت سيكون الطقس صحواً على العموم، عدا الأقسام الشرقية من فيكون غائماً جزئياً أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".وأضافت الهيئة، أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، عدا الأقسام الشرقية من المنطقة الشمالية فيكون غائماً جزئياً أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأشارت الهيئة، الى أن "طقس يوم الاثنين القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد""، مشيرة الى ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة، كالتالي: وديالى وبابل وكركوك وصلاح الدين والنجف الأشرف 48، وأربيل 47، والسليمانية 46، دهوك 45، والديوانية وواسط وذي قار والمثنى 49، وميسان والبصرة 50".