عمليات بغداد "تردم" بحيرات اسماك غير مجازة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم ردم (١٣) بحيرة للأسماك غير المجازة ورفع عدد من التجاوزات الحاصلة على الانهر الروائية وذلك ضمن قضائي " ، الطارمية" شمال وجنوب العاصم".وتابعت، انه "يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة بهدف الحفاظ على الحصص المائية وتقليل الهدر الحاصل فيها".