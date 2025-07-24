العراق يستردُّ مداناً بجريمة التلاعب في شهادات التحليل المختبري لمادتي الحنطة والرز

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنا من استرداد مدان بجريمة التلاعب في شهادات التحليل المختبري لمادتي الحنطة والرز من السلطات في الجمهورية التونسية".وتابعت، ان "المتهم تلاعب في شهادات التحليل المختبري لآلاف الأطنان من مادتي الحنطة والرز"، لافتة الى ان "المُدان اقترف عندما كان يعمل فاحص في سايلو (أبو صخير) جريمة التلاعب بشهادة التحليل المُختبري المُتعلقة بنقل مئات الأطنان من مادتي الحنطة والرز من سايلو إلى لتصنيع الحبوب - فرع ، عبر تزوير المواصفات وإصدار شهادة غير صحيحةٍ، والتوقيع بدلاً من الفاحص الثاني لإضفاء الصفة القانونيَّة على الشهادة".واشارت الى أنَّه "بعد المتابعة والتحري وتجهيز ملف الاسترداد وإرساله إلى الجهات القضائية، والتعاون والتنسيق الحثيثين مع الادّعاء العام ومُديريَّـة الشرطة العربيَّة والدوليَّة قادت إلى مكان المُدان الهارب (صلاح مهدي دهلة) المُوظَّف السابق في ، وإصدار مُذكّرةٍ حمراء وإذاعة بحثٍ بحقّه، وملاحقته في أراضي الجمهورية التونسيَّة"، مبينة ان "المطلوب المسترد حُكِمَ عليه غيابياً بالسجن (١٤) سنة في حكمين منفصلين".وتابعت، انه " بعد الاطلاع على الأدلة والإثباتات في القضيَّـتين وأقوال الممثل القانوني للشركة العامة لتصنيع الحبوب وتقرير خبراء الأدلة الجنائيَّة، أصدرت قراري حكم غيابيَّين بحقِّه يقضي كل واحدٍ منهما بسجن المدان سبع سنوات، وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".