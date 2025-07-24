الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد استئناف رحلاتها إلى مشهد

وقال مدير اعلام النقل ميثم في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "سيتم استئناف للرحلات المباشرة إلى مدينة مشهد في الجمهورية الإسلامية ، ابتداءً من الأسبوع المقبل، بواقع أربع رحلات سيتم تسيرها من مطاري الدولي والنجف الأشرف الدولي كمرحلة أولى على أن تعقبها زيادة العدد وتنظيم جداولها إعتباراً من شهر آب القادم".وأوضح أن "هذا الإجراء يأتي ضمن الخطط الموضوعة من قبل إدارة الشركة، والتأكيد على تعزيز الربط الجوي بين وايران خاصة مع قرب موسم الزيارة الأربعينية".وأضاف الصافي بحسب البيان: أن " ومن خلال جهود فرقها الفنية والتشغيلية، وبتنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة حرصت على إستكمال جميع متطلبات السلامة والجاهزية التشغيلية لضمان إنسيابية الحركة الجوية ويعزز من خطط الشركة لرفع وتيرة الرحلات اليومية ضمن خارطة التوسع الإقليمي والدولي".