السوداني يفتتح مشروع ماء أم قصر

وقال للسوداني في بيان ورد لـ للسومرية نيوز، إن "رئيس افتتح عبر دائرة تلفزيونية مشروع ماء " في .وأضاف، ان المحطة تعمل "بطاقة 1000 م3\ساعة المعتمد على مياه الآبار".