الحكومة: وحدة الغاز الجاف في البصرة ترفع القدرة التصنيعية بمعدل 40 بالمئة

وقال للسوداني في بيان ورد لـ ، إن الأخير "افتتح اليوم وحدة الغاز الجاف ضمن مشروع معمل لتسييل الغاز الطبيعي، كما افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، لمعالجة الغاز (CPF GAS) في حقل النفطي، ومشروع ماء ، وذلك خلال زيارته لمحافظة البصرة".وأشاد بـ"جهود المهندسين والعاملين في المشاريع الثلاثة، ولاسيما الذين أنجزوا المشروعين الخاصين بالغاز، لتحقيق رؤية الحكومة في تطوير الصناعة النفطية، وتقليص عمليات حرق الغاز المصاحب، وتنويع الواردات المالية، وحماية البيئة".وأوضح البيان أنه "مع افتتاح وحدة الغاز الجاف سيتوفر (1000) طن من الغاز المسال (غاز الطبخ)، إضافة إلى إنتاج (170) مقمقاً من الغاز الجاف لتغذية محطات توليد ، ولترتفع الطاقة الاستيعابية في معامل البصرة لتسييل الغاز الطبيعي إلى ما يقرب من (400) مقمق يومياً، بما يمثل زيادة بمعدل 40% من القدرة التصنيعية الحالية لمعالجة الغاز الطبيعي".وتابع أن "محطة الفيحاء تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة، وستعمل على معالجة الغاز المصاحب الخام بطاقة تصميمية (130) مقمقاً يومياً، لينتج (85) مقمقاً يومياً من الغاز الجاف، و (700) طن يومياً من الغاز المسال، مع إنشاء أنبوبين (10) و(20) عقدة لنقل الغاز الجاف والغاز المسال بمجوع أطوال تبلغ (149) كم".وأشار إلى أن "محطة ماء تتألف من مرحلتين، وتبلغ طاقتها الإجمالية 1000 م3 بالساعة، من خلال تحلية مياه الآبار الارتوازية، لتوفير مياه شرب صالحة للسكان، بهدف إنهاء شحة وملوحة المياه في الناحية".