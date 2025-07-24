وفاة واصابة شابين بحريق اندلع بصهريج اثناء تصليحه في صلاح الدين

وقال المصدر لـ ، انه "حريقاً اندلع في صهريج أثناء القيام بتصليحهِ داخل ورشة لتصليح الشاحنات بإحدى المناطق السكنية في قضاء الشرقاط، أدى الى وفاة شاب واصابة اخر بحروق بالغة".وأضاف، أن "المصاب حالته حرجة".