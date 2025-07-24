سنجار.. إيزيدية تعود لعائلتها بعد اختطاف دام 11 سنة

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد 11 سنة من الاختطاف تعود حجي حمي الى حضن والدتها في ".

وأضاف المصدر أن "حمي اختطفت عام 2014 من قبل تنظيم الارهابي اثناء اجتياحه لسنجار مع 77 من أفراد عائلتها"، كاشفا أن "عمرها حين الاختطاف كان تسع سنوات".