البصرة.. استمرار الحراك الشعبي في الهارثة (فيديو)

شهد قضاء في ، استمرار الحراك الشعبي للمطالبة بحل مشكلة المياه المالحة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ ، "بسبب عدم تلبية مطالبهم المتمثلة في حل مشكلة المياه المالحة وإقالة الفاسدين يستمر الحراك الشعبي في قضاء بالتظاهرات أمام قائممقامية قضاء الهارثة".

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