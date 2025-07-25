بدء توزيع رواتب هذه الفئة من الموظفين

وقال مراسل ، ان "الوزارة باشرت اليوم بتوزيع رواتب الموظفين لشهر أيار".وأضاف ان "الموظفين توجهوا الى منافذ صرف الرواتب المعتمدة".وأعلنت في ، أمس الخميس، أن اليوم الجمعة سيتم توزيع رواتب الموظفين لشهر أيار.وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تم إيداع رواتب شهر أيار في حساب لإقليم بمبلغ (974,813,000,000) تسعمئة وأربعة وسبعين ملياراً وثمانمئة وثلاثة عشر مليون دينار، مستحقة لرواتب موظفي ومستخدمي إقليم كردستان لشهر أيار".وأضافت، أنه "سيبدأ توزيع الرواتب غداً الجمعة (25 تموز 2025)".