احتراق عمارة شميساني في الفلوجة (صور)







ـ محلي

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في عمارة شميساني بمدينة في .





وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق دون تسجيل أي خسائر بشرية".



وتابع، أن "لا توجد أي معلومات حتى الآن عن أسباب الحريق الذي اندلع في عمارة شميساني المقابلة لمدخل الحي الصناعي في ".