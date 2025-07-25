التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات اطلعت عليها ، إن "لأسبوع المقبل سيشهد تحديد مواعيد وجداول امتحانات الدور الثاني".وأضاف، أن "موعد الدور الثاني للسادس الإعدادي نهاية الشهر المقبل".