نداء لذوي المتوفين في فاجعة "هايبر ماركت" الكوت

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ ، أنه "يرجى حضور ذوي المتوفين في فاجعة الهايبر ماركت المدرجة أسماءهم أدناه إلى قسم الطب العدلي في مستصحبين معهم شهادة الوفاة الزرقاء ونسخة من أو صورة قيد للمتوفى في حال كان المستمسك الثبوتي مفقود وذلك لغرض إنجاز قيود الوفاة الخاصة بهم وملء حقول شهادة الوفاة الفارغة وترحيلها إلى دوائر البطاقة الوطنية، وذلك في يوم الثلاثاء المصادف 29/7/2025 الساعة التاسعة صباحا".اسماء المتوفين :-١- علي٢- محمد عدنان رحمن٣- منتظر عبيد مرعيد٤- محمود٥- اوس صالح هادي٦- زينب علاء عزيز٧- زينب عبدالحسين لفتة٨- ناهدة عبدالحسين علي٩- جعفر علاء عزيز١٠- ندى ابراهيم عمر١١- رعد يوسف عبدالهادي١٢- زينب رعد يوسف١٣- رؤدة رعد يوسف١٤- مؤمل منتظر حيدر١٥- امين اللّٰه احمد فيصل١٦- تيم اللّٰه كرار١٧- مصطفى ليث رياض١٨- رغد وادي١٩- عبدالله كرار علوان٢٠- اوس صالح٢١- نور طلال غازي٢٢- هبة حميد فالح٢٣- علي حسين٢٤- سعد صالح مهد٢٥- عباس اموري هويدي٢٦- رند سعدون وادي٢٧- علي محمود محسن٢٨- محمود٢٩- حسين خليل معيلو٣٠- مصطفى٣١- مهدي ياسين صبر٣٢- حسن عقيل كامل٣٣- محيل٣٤- علي محمد حسن٣٥- احمد نصير محمد٣٦- ليث نصير٣٧- محمد نعيمه٣٨- حسين علي نجم٣٩- علي عودة فرحان٤٠- اهويدي امحيسن٤١- سجاد صباح علوان