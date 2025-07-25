رصاصة مجهولة تستقر برأس امرأة جنوب شرقي بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "امرأة متوسطة العمر قتلت بسلاح نوع مسدس حسب راي خبير الادلة الجنائية برصاصة استقرت في منطقة الراس ضمن منطقة الفضيلية".وأشار الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".