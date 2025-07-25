واسط تنتفض.. العشرات يخرجون باحتجاجات على اتفاقية خور عبد الله (صور)

وذكر مراسل بالمحافظة، ان العشرات من ابناء خرجوا بتظاهرة احتجاجا على اتفاقية .واكد المتواجدون، بحسب المراسل، رفضهم لما وصفوه بتفريط بالسيادة، فيما طالبوا الحكومة بموقف واضح يحفظ حقوق المائية والجغرافية.ادناه الصور: