البصرة تلتحق بواسط وبغداد.. تظاهرات أمام القنصلية الكويتية احتجاجاً على اتفاقية خورعبد الله

على غرار ما قامت به العاصمة ومحافظة ، خرج العشرات من البصريين، اليوم الجمعة، بتظاهرة أمام احتجاجًا على اتفاقية .





ادناه الصور: وقال مراسل ، إنه تجمع العشرات من أبناء أمام بشارع احتجاجًا على اتفاقية .ادناه الصور: