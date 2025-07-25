وزير الداخلية يصدر توجيهات للدفاع المدني في واسط

وذكر للشمري، في بيان ورد لـ ، أنه "في خطوة تؤكد اهتمامه بمتابعة العمل الميداني، تفقد ، مراكز الدفاع المدني في يرافقه قائد شرطة المحافظة ومدير عام الدفاع المدني".وأضاف، أن "الزيارة شملت متابعة عمل جميع هذه المراكز والواجبات المكلفة بها في مناطق المحافظة كافة، إذ تم الوقوف على بعض المعضلات ومعالجتها آنياً".وعقد الشمري، بحسب البيان، "اجتماعاً لمناقشة جاهزية مراكز الدفاع المدني واحتياجاتها"، موجهاً "بتعزيز هذه المراكز بآليات وعجلات ومعدات الحديثة وموارد البشرية وكل ما يسهم في إنجاح عملها وتوفير جميع الإمكانات".واكد الشمري، على "جملة من التوصيات المهمة في مقدمتها عدم التهاون مع أية مخالفة وتشديد الرقابة ومتابعة إجراءات السلامة والوقاية وعدم السماح بافتتاح أية بناية لا تتوافر فيها شروط السلامة والأمان مع ضرورة رد الفعل الفوري وسرعة الاستجابة خلال الحوادث لتقليل نسبة الخسائر".