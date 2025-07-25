تشكيل لجنة تحقيقية بشأن تأخر رحلة الخطوط الجوية العراقية من القاهرة إلى بغداد

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير النقل ، وجه اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على أسباب تأخر إقلاع الرحلة رقم IA102 التابعة للخطوط الجوية العراقية، والتي كانت مقررة أن تنطلق من باتجاه في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على متن طائرة من طراز دريم لاينر (787 – AY-ATD)".وشدد الوزير، وفق البيان، على "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية بحق أي تقصير أو إخلال في أداء الواجبات، وفق الضوابط والتعليمات النافذة، مشددًا على عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس ثقة المسافرين وتؤثر على سمعة ".من جهتها، أكدت "التزامها بتوجيهات الوزير والشروع فورا بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب تأخر الطائرة.ونقل البيان عن مدير عام الشركة مناف ، قوله إن "الشركة تلقت باهتمام بالغ توجيهات الوزير، وشرعت في التحقيق بأسباب تأخر الرحلة، منوها بحرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين على متن الطائر الاخضر والالتزام بتوقيتات ومواعيد الرحلات وتجنب اي تأخير ، مع الحفاظ على إجراءات السلامة في تنفيذ الرحلات".